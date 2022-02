A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer duas regiões separatistas da Ucrânia como independentes contradiz o "compromisso da Rússia com a diplomacia" e merece uma resposta "rápida e firme", disse nesta segunda-feira (21) o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Esta decisão representa um completo repúdio dos compromissos da Rússia em virtude dos acordos de Minsk, contradiz diretamente o suposto compromisso da Rússia com a diplomacia e é um ataque claro da soberania e da integridade territorial da Ucrânia", informou Blinken em um comunicado. "A decisão da Rússia é outro exemplo do flagrante desrespeito do presidente Putin pelo Direito e as normas internacionais", apontou.