Presidente francês pede sanções europeias contra a Rússia por crise ucraniana

O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou nesta segunda-feira a decisão do colega russo, Vladimir Putin, de reconhecer a independência das regiões separatistas pró-Rússia localizadas no leste da Ucrânia, e pediu "sanções europeias seletivas" contra Moscou, segundo comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu.



O presidente francês também pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, denunciando uma "violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e uma violação da soberania da Ucrânia", informou seu gabinete.



À noite, Macron conversou ao mesmo tempo com o presidente americano, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, segundo o Palácio do Eliseu.



Antes, tinha convocado uma reunião do conselho de defesa e segurança nacional.



A crise russo-ucraniana ganhou nova dimensão com a decisão de Vladimir Putin de reconhecer a independência das regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, como solicitado pelo Parlamento russo.