Explosão em mina artesanal de Burkina Faso deixa mais de 50 mortos

Mais de 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta segunda-feira em uma explosão ocorrida em um depósito de dinamite localizado em uma mina de ouro artesanal no sudoeste de Burkina Faso, informaram fontes locais e médicas à AFP.



O acidente ocorreu durante a tarde, em Gomgombiro (sudoeste). "Temos 55 corpos no local", declarou o alto comissário da província de Poni, Antoine Marie Sylvanus Doamba, que foi até o local da tragédia.



Uma fonte médica também registrou 55 mortos e 55 feridos, incluindo mulheres e crianças. "O saldo pode aumentar, porque os feridos estão em estado crítico", indicou.



A TV nacional de Burkina Faso anunciou um número provisório de 59 mortos. "As vítimas morreram na explosão provocada por um incêndio em uma área onde havia bananas de dinamite contrabandeadas", explicou um morador de Gomgombiro. Ele descreveu "cenas de horror", árvores arrancadas e queimadas e uma "grande cratera" no local.