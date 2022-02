EUA anunciam sanções contra regiões separatistas do leste da Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (21) sanções contra as regiões separatistas da Ucrânia, reconhecidas como independentes pouco antes pela Rússia e alertaram que mais medidas punitivas estavam na lista, caso sejam necessárias.



O presidente americano, Joe Biden, publicará uma ordem executiva para "proibir novos investimentos, comércio e financiamento por parte de americanos de, para ou nas regiões" pró-russas de Donetsk e Lugansk, na Ucrânia, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



A porta-voz disse que as medidas "são independentes e serão agregadas às medidas econômicas rápidas e severas" que Washington tem "preparadas em coordenação" com seus aliados ocidentais "se a Rùssia invadir ainda mais a Ucrânia".



A Casa Branca qualificou, da mesma forma, o reconhecimento pela Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia como uma "violação flagrante" de seus compromissos internacionais.



A presidência americana também divulgou que um telefonema entre Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Sholz, tinha começado às 15H17 locais (17H17 de Brasília).