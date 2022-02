O presidente russo pediu à Ucrânia que cesse imediatamente as "operações militares" contra os separatistas pró-Rússia, cuja independência Vladimir Putin reconheceu nesta segunda-feira(21).



"Quanto àqueles que tomaram o poder em Kiev e o mantém, exigimos que cessem imediatamente as operações militares, caso contrário, toda a responsabilidade por mais derramamento de sangue recairá sobre a consciência do regime em território ucraniano", disse ele ao final de um longo discurso na televisão.