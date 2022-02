Começa julgamento de ex-presidente do Peru por escândalo Odebrecht

A Justiça do Peru colocou nesta segunda-feira o ex-presidente Ollanta Humala e sua mulher, Nadine Heredia, no banco dos réus, no primeiro julgamento de um ex-presidente do país pelo megaescândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht.



Humala, 59 anos, é um ex-tenente-coronel do exército que presidiu o país entre 2011 e 2016, acusado pelo MP de lavagem de dinheiro por receber contribuições ilegais de três milhões de dólares para a campanha que o levou ao poder.



"Este tribunal vai levar a cabo este processo criminal a nível de julgamento: a audiência é virtual por razões de saúde pública", disse a presidente do tribunal, Nayko Coronado, ao dar início a primeira audiência, transmitida ao vivo pela TV.



O casal Humala não fez uso da palavra na primeira audiência, encerrada após quatro horas. A próxima sessão foi convocada para amanhã.



O julgamento começou por volta das 9h30 locais, depois que o tribunal verificou se réus e advogados estavam conectados de suas casas ou escritórios ao sinal fechado por meio do qual acontece o julgamento.



O processo é virtual devido às restrições pela covid-19 em espaços fechados vigentes no Peru, um dos países mais atingidos pela pandemia com cerca de 210 mil mortes e 3,5 milhões de infecções.



A Promotoria pediu 20 anos de prisão para Humala e 26 anos para a sua mulher por "ocultação de compras de imóveis com dinheiro da Odebrecht". Essas compras teriam ocorrido com parte das contribuições da campanha, de acordo com a investigação fiscal. Além do casal Humala, o tribunal irá decidir o destino de outros nove réus, incluindo o irmão e a mãe de Nadine Heredia.



A acusação apresentada em 2019 pelo promotor Germán Juárez inclui um pedido de dissolução do Partido Nacionalista Peruano de Humala, acusado de atuar como uma quadrilha que teria recebido dinheiro ilegal para financiar as campanhas de 2011 e 2006.



A promotoria sustenta que na campanha de 2006 o casal teria desviado cerca de 200 mil dólares, supostamente enviados pelo então presidente da Venezuela Hugo Chávez.



O ex-presidente e a mulher, 45 anos, passaram nove meses em prisão preventiva em 2017-2018 por este caso. Ambos negam as acusações. O ex-presidente aguarda o processo em liberdade, enquanto sua esposa está em prisão domiciliar.



- Primeiro julgamento do caso Odebrecht -



Essa é a primeira acusação formal contra um ex-presidente peruano que vai a julgamento pelo escândalo Odebrecht, empresa que admitiu em 2016 que pagou dezenas de milhões de dólares no Peru em subornos e doações ilegais de campanha desde o início do século XXI.



Humala é o primeiro de quatro presidentes que vão a julgamento pela trama de corrupção da Odebrecht no Peru. O MP peruano apresentou ao tribunal uma lista de 285 testemunhas para interrogar neste caso.



Entre as testemunhas citadas estão executivos da construtora brasileira, como Marcelo Odebrecht, Luiz Mameri e Jorge Barata, ex-presidente da empresa no Peru, entre outros.



Humala tentou retornar à presidência nas eleições de 2021, mas recebeu apenas 1,3% dos votos e seu partido não conquistou nenhuma cadeira no Parlamento.



- A trama Odebrecht -



A rede de subornos da Odebrecht respingou em vários países da América Latina. No Peru, envolve outros três ex-presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alan García (2006-2011) e Alejandro Toledo (2001-2006).



Ex-executivos da Odebrecht confessaram a promotores peruanos que pagaram ilegalmente milhões de dólares a políticos. Outra apontada na trama é a líder opositora Keiko Fujimori, cujo julgamento pode começar antes do final do ano.



Kuczynski, 83 anos, está em prisão domiciliar há três anos. Ele renunciou à presidência em março de 2018, às vésperas de seu impeachment pelo Congresso. Ele sempre negou ter vínculos com a empreiteira, até que a empresa o desmentiu, ao afirmar que lhe pagou por consultorias.



Alejandro Toledo, 75 anos, em prisão domiciliar em Palo Alto (Califórnia, Estados Unidos), aguarda a decisão do governo americano sobre o pedido de extradição apresentado pelo governo do Peru. O MP peruano o acusa de ter recebido 20 milhões de dólares em subornos da Odebrecht em troca de contratos de obras públicas durante seu governo.



Alan García, líder do histórico partido social-democrata APRA, cometeu suicídio antes de ser detido em abril de 2019. Ele tinha 69 anos. Pesava contra ele uma ordem de prisão preliminar por uma investigação do MP sobre o escândalo de contribuições ilegais de campanha e subornos da Odebrecht, acusações que ele sempre negou.