Canadá suspendeu bloqueios, mas a 'emergência não acabou', segundo Trudeau

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse nesta segunda-feira (21) que o estado de emergência do país "não acabou", após um fim de semana tenso em que a polícia recuperou o controle da capital, Ottawa.



"Embora os bloqueios tenham sido levantados em todo o país e as fronteiras estejam abertas no momento, embora as coisas pareçam estar funcionando bem em Ottawa, o estado de emergência não acabou", disse ele em uma coletiva de imprensa.



Trudeau também defendeu sua decisão, fortemente criticada pela oposição, de invocar uma lei excepcional - a Lei de Medidas de Emergência - para acabar com os bloqueios "ilegais" das últimas semanas no Canadá, realizados em protesto contra as restritivas medidas de saúdes estabelecidas pelo governo.



Os parlamentares canadenses devem se pronunciar sobre a lei na noite de segunda-feira.



"A Lei de Medidas de Emergência precisava ser invocada", disse Trudeau, acrescentando que tinha "preocupações reais para os próximos dias".



Aplicada apenas uma vez em tempos de paz no Canadá, esta disposição permite que o governo federal recorra a "medidas extraordinárias" em tempos de "crise nacional".



Parlamentares canadenses debatem desde quinta-feira o uso dessa medida na Câmara dos Comuns (Câmara Baixa) do Parlamento, que foi excepcionalmente suspenso na sexta-feira devido a uma vasta operação policial implantada para desbloquear as ruas do centro da capital.



O centro de Ottawa esteve paralisado desde 29 de janeiro pelo movimento de caminhoneiros e manifestantes contrários à política de saúde do governo de Trudeau.



O primeiro-ministro disse estar "convencido de que a maioria dos parlamentares se levantará para apoiar nossos valores, nossa democracia e seus colegas canadenses".



Confiante de que o uso da lei "será aprovado", ele pediu aos legisladores que "tomem medidas contra os bloqueios ilegais e defendam a segurança pública para a liberdade dos canadenses".



Inicialmente subestimado pelas autoridades, o movimento começou com caminhoneiros protestando contra a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 e outras exigências para cruzar a fronteira com os Estados Unidos, mas logo se expandiu para uma rejeição geral dos padrões de saúde pública no Canadá e até mesmo rejeição ao governo.



Na manhã de segunda-feira, a polícia, vestida com coletes refletores amarelos, continuou restringindo o tráfego em torno de "cerca de 100 postos de controle" erguidos "ao redor da zona segura do centro da cidade" após a perseguição e prisão de manifestantes no fim de semana, a polícia de Ottawa informou em sua conta no Twitter.