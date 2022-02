UE sancionará reconhecimento de regiões separatistas pela Rússia, afirma Borrell

A União Europeia (UE) está disposta a aplicar sanções se a Rússia reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e pediu ao presidente Vladimir Putin que desista dessa iniciativa, anunciou o chefe da diplomacia europeia.



Se Putin reconhecer a independência "colocarei o pacote de sanções sobre a mesa dos ministros europeos", alertou Josep Borrell no fim de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas.



O Kremlin anunciou nesta segunda-feira que Vladimir Putin reconheceria a independência dos territórios separatistas pró-russos do leste da Ucrânia.



As sanções da UE devem ser decididas por unanimidade e, segundo Borrell, "a unanimiade na questão da Ucrânia está garantida".



A decisão sobre as sanções deve ser tomada pelos líderes da UE em uma cúpula e será convocada uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da UE para adotá-las.



O reconhecimento por parte da Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia representaria uma "ruptura unilateral" dos acordos de Minsk de 2015, disse nesta segunda-feira o chefe de governo alemão Olaf Scholz, após uma conversa telefônica com Vladimir Putin.



Diante da gravidade da situação, o presidente alemão também teve conversas de emergência com o presidente francês Emmanuel Macron, com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski e com "os sócios mais próximos da Alemanha", indicou o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit.