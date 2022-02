Grandes movimentos antecedem anúncio da candidata de Biden à Suprema Corte

Campanhas de influência, investigações meticulosas e algumas manobras questionáveis: a tensão cresce em Washington quando se aproxima o anúncio de Joe Biden de sua candidata à Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos.



O presidente democrata prometeu indicar, pela primeira vez na história, uma afro-americana para a máxima instância judicial do país e deverá apresentar um nome até o fim de fevereiro.



Por ora, Biden disse que tem quatro candidatas em vista, todas "incrivelmente qualificadas", para substituir o juiz progressista Stephen Breyer, que vai se aposentar em junho, ao término do período de sessões.



Com uma carreira irrepreensível tanto no setor público como no privado, Ketanji Brown Jackson, de 51 anos, juíza da prestigiada Corte Federal de Apelações em Washington, desponta como favorita.



Contudo, a magistrada Michelle Childs, de 55 anos, vem ganhando força nas previsões graças à campanha apoiada por congressistas democratas e republicanos que apreciam sua origem humilde e sua trajetória mais distante da capital, o centro do poder.



Por sua vez, Leondra Kruger, juíza da Suprema Corte da Califórnia, surge como uma boa opção devido à sua pouca idade - 45 anos - e sua genialidade. Por fim, uma figura menos visível poderia surgir como surpresa.



Enquanto isso, currículo, decisões, discursos... tudo está sendo avaliado cuidadosamente pela Casa Branca, que quer evitar surpresas desagradáveis durante o processo de confirmação.



- Sem ideologia -



A Constituição dos Estados Unidos estabelece que os nove juízes do Tribunal sejam nomeados para um cargo vitalício pelo presidente e confirmados pelo Senado.



A confirmação, que durante décadas foi uma formalidade, se transformou, com a crescente polarização da classe política, em objeto de duras batalhas.



A pior delas aconteceu em 2018, depois que o então presidente republicano Donald Trump designou o juiz Brett Kavanaugh, que havia sido acusado por uma mulher de agressão sexual durante a juventude. As acusações, que ele negou veementemente, quase prejudicaram sua polêmica confirmação.



Além disso, Trump conseguiu emplacar três juízes durante o seu mandato, o que pesou definitivamente pala levar à instituição a uma maioria conservadora. Apesar de a substituição do juiz Breyer não modificar esse equilíbrio, espera-se que incline um pouco a balança.



Porém, dada a vantagem mínima que os democratas têm no Senado, a Casa Branca quer propor algum nome que possa obter o apoio de alguns congressistas do lado republicano.



Por isso, está avaliando meticulosamente os textos e declarações das candidatas, buscando qualquer frase ou comentário que possa ser lido como um sinal de uma postura muito marcada de esquerda.



"Não busco fazer uma escolha ideológica, mas alguém para substituir o juiz Breyer, com uma mente aberta que entenda a Constituição e a interprete de forma consistente com a interpretação dominante", explicou Biden à emissora NBC, dizendo que acreditava que poderia contar com os votos de alguns senadores da oposição.



- 'Todo o necessário' -



Para consegui-lo, suas equipes estão intensificando os contatos com membros do Congresso e o próprio presidente recebeu diversos legisladores influentes.



Entre eles, dois congressistas da Carolina do Sul estão fazendo campanha abertamente por Michelle Childs, que fez toda a sua carreira neste estado.



"Ela tem o necessário para ser uma grande juíza da Suprema Corte", argumentou o legislador Jim Clyburn, que deu um impulso crucial a Joe Biden durante a campanha de 2020 e poderia, em função disso, esperar alguma contraprestação.



O senador republicano Lindsey Graham foi mais direto: "Ela obteria a maior quantidade de votos republicanos", talvez até dez, assegurou a emissora televisiva ABC. "Qualquer outra pessoa seria problemática", sentenciou.



Contudo, algumas vozes da ala esquerda do Partido Democrata criticam a magistrada por ter defendido, quando era advogada, as grandes empresas contra seus funcionários.



Sem citar seu nome, dois congressistas fizeram circular uma carta denunciando "o domínio dos juízes pró-empresas na Suprema Corte".



Nos intensos lobbies em curso, alguns utilizaram procedimentos menos louváveis.



Segundo a publicação Politico, um ex-assistente de Ketanji Brown Jackson editou as páginas da Wikipedia das candidatas para fazer sua ex-chefe - que não sabia dessa artimanha - parecer mais progressista que suas rivais.



Biden "não se deixará influenciar pelas campanhas públicas, ataques ou pressões", garantiu a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. "[O presidente] manterá o foco nas qualificações, nos expedientes, no passado e nas referências" das candidatas.