Ucrânia pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

A Ucrânia pediu nesta segunda-feira (21) uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU diante da ameaça de uma invasão russa.



"A pedido do presidente Volodimir Zelenski, solicito oficialmente consultas imediatas com os membros do Conselho de Segurança da ONU em nome do artigo 6 do Memorando de Budapeste", disse no Twitter o ministro das Relações Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.



Os países ocidentais temem uma invasão da Ucrânia, em cujas fronteiras se concentram 150.000 soldados russos, enquanto os processos de mediação diplomática parecem ter chegado a um ponto morto.



O Memorando de Budapeste é um acordo assinado pela Rússia em 1994 que garante a integridade e a segurança de três ex-repúblicas soviéticas, entre elas a Ucrânia, em troca de renunciar às armas nucleares herdadas da antiga União Soviética.