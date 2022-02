Chipre e UE chegam a acordo para acolhimento de migrantes

Chipre assinou nesta segunda-feira (21) um acordo com a União Europeia (UE) sobre acolhimento e cuidados aos migrantes que chegam a esta ilha mediterrânea, diante de um fluxo massivo de requerentes de asilo.



O Ministro do Interior cipriota, Nicos Nouris, e a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, assinaram virtualmente um Memorando de Entendimento (MoU), o que tornará mais fácil para Chipre melhorar a sua capacidade de acolhimento e a deportação das pessoas que tiverem seus pedidos de asilo rejeitados.



Em 2020, Chipre registou 792 solicitações por 100.000 habitantes, segundo estatísticas da Comissão Europeia, sendo a taxa mais elevada da UE.



Nicósia afirma que atualmente 4,6% da sua população é composta por requerentes de asilo ou pessoas que já o obtiveram.



A UE acusou a Turquia de "instrumentalizar" a migração, facilitando a passagem para o sul de Chipre a partir da parte norte da ilha, ou seja, a autodenominada República Turca do Norte do Chipre (RTNC).