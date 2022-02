Chanceleres da França e da Rússia abordarão a crise na Ucrânia na sexta-feira em Paris

Os ministros das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, e da Rússia, Sergei Lavrov, concordaram nesta segunda-feira(21) em se reunir em Paris na sexta-feira para realizar "consultas preparatórias" antes de uma cúpula sobre a Ucrânia, anunciou a diplomacia francesa.



Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden, concordaram em realizar uma cúpula sobre a Ucrânia, após conversas no domingo com seu colega francês, Emmanuel Macron.



Mas a presidência russa especificou nesta segunda-feira que sua celebração foi "prematura". De acordo com uma autoridade presidencial francesa, agora cabe a Putin tomar uma decisão sobre a cúpula e à Rússia e aos Estados Unidos discutir os detalhes.



Durante uma conversa telefônica com Le Drian, Lavrov concordou em realizar "consultas preparatórias" para a cúpula em Paris na sexta-feira, segundo a diplomacia francesa.



Um dia antes, em Genebra, o russo deve se encontrar com seu colega americano, Antony Blinken.



Le Drian, que reiterou que a cúpula só pode ser realizada se a Rússia não invadir a Ucrânia, ressaltou a Lavrov a importância de uma reunião do grupo de contato trilateral da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) "o mais rápido possível" .



"Esta reunião é essencial para as partes envolvidas respeitarem e reaplicarem o cessar-fogo" no leste da Ucrânia, segundo a diplomacia francesa.



Nesse sentido, Le Drian instou Lavrov a usar sua influência sobre os líderes pró-russos das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.