Rússia estuda pedido de reconhecimento de independência de separatistas na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira(21) que seu país está estudando o pedido feito pelos dois territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia para que reconheça sua independência.



"O objetivo da nossa reunião de hoje é ouvir nossos colegas e determinar nossos próximos passos nessa direção", disse Putin em uma reunião extraordinária do conselho de segurança russo.



Os líderes dos dois territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia pediram ao presidente russo que reconheça sua independência e ative a "cooperação de defesa".



Os pedidos, transmitidos pela televisão russa, foram lançados pelos líderes da "República Popular de Donetsk" e da República Popular de Lugansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, respectivamente.



O Ocidente acredita que a Rússia instigou o conflito no leste da Ucrânia e patrocina os separatistas, já que a guerra eclodiu logo após a anexação da península da Crimeia por parte da Rússia, em 2014.



Moscou acusa as autoridades ucranianas de interferirem nos acordos de paz de 2015 entre Kiev e os separatistas.



Putin disse ainda, nesta segunda, que a Rússia enfrenta uma ameaça "séria" e "muito grande" na Ucrânia, em meio a tensões com países ocidentais que acusam Moscou de se preparar para invadir seu vizinho.



"O uso da Ucrânia como instrumento de confronto com nosso país representa uma ameaça séria e muito grande para nós", disse Putin, afirmando que a prioridade de Moscou "não é o confronto, mas a segurança".