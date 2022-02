Juiz muçulmano é nomeado pela primeira vez na Suprema Corte de Israel

A comissão de nomeação de juízes em Israel designou pela primeira vez um juiz muçulmano à Suprema Corte, a maior autoridade judicial do país, anunciou o ministério da Justiça nesta segunda-feira (21).



O juiz Khaled Kabub, de 63 anos e vice-presidente do tribunal de distrito de Tel Aviv, faz parte dos quatro novos juízes designados por esta comissão integrada por nove pessoas: juízes, advogados e deputados, além de dois ministros.



No passado, juízes árabes cristãos foram nomeados à Suprema Corte. O único juiz muçulmano que trabalhou nesta instância o fez de forma interina em 1999.



Khabub nasceu em Jaffa, no centro de Israel.



A Suprema Corte israelense, que decide sobre questões sociais ou relativas ao conflito israelense-palestino, foi frequentemente criticada pelas suas decisões.



Também garante a constitucionalidade das leis e das decisões do governo.