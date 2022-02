UE reforça disposição para sancionar Rússia em caso de ataque à Ucrânia

A União Europeia reiterou nesta segunda-feira (21) que está "preparada" para impor sanções "devastadoras" se a Rússia atacar a Ucrânia e acordou a entrega de 1,2 bilhão de euros (cerca 6,93 bilhões de reais) de ajuda a Kiev durante uma reunião com seus ministros e o chanceler ucraniano em Bruxelas.



"O trabalho está feito. Estamos preparados", explicou o representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que acrescentou que estão prontos para a medida "se chegar a hora, mas trabalhamos para que essa hora não chegue".



"Estamos preparados para impor as sanções econômicas e políticas mais devastadoras que a Rússia já conheceu", disse o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Jeppe Kofod.



"As sanções financeiras deixariam a Rússia praticamente isolada dos mercados financeiros internacionais", explicou no domingo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na televisão alemã ARD.



Os ministros da Letônia e da Lituânia apoiaram o pedido de Dmytro Kuleba, chefe da diplomacia ucraniana, de impor imediatamente algumas das sanções planejadas contra a Rússia para "mostrar que a União Europeia está agindo".



No entanto, a maioria dos sócios europeus rejeita uma resposta imediata.



No final do encontro desta segunda-feira, Kuleba afirmou que também chegou ao início de um acordo para o envio de uma missão de instrutores militares europeus à Ucrânia, um projeto ainda não delimitado que vinha sendo discutido desde o verão passado, segundo fontes.