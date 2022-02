Acidente com avião de combate deixa três mortos no Irã

Um avião de combate da Força Aérea do Irã caiu em um bairro residencial de Tabriz, no noroeste do país, um acidente que provocou as mortes dos dois pilotos e de um morador da região - anunciou a televisão estatal.



O avião bateu no muro de uma escola, informou o diretor do Crescente Vermelho de Tabriz.



"Felizmente, a escola estava fechada por causa da pandemia da covid-19", disse o diretor do centro de gestão de crise da província, Mohamad-Bagher Honarvar, à televisão estatal.



Um avião de treinamento F-5 caiu às 9h (2h30 de Brasília) em Monajam, um bairro do centro da cidade, declarou o comandante desta base, general Reza Yusefi, à emissora de televisão local.



Segundo o general Yusefi, o avião apresentou um problema técnico, quando voltava de sua missão, e o piloto não conseguiu chegar à pista de aterrissagem.



"Os dois pilotos poderiam ter-se ejetado, mas se sacrificaram para poder conduzir o aparelho para uma zona mais isolada", acrescentou o militar.



As autoridades investigam as razões do acidente, disse a televisão estatal.



A agência oficial de notícias Irna publicou um vídeo curto que mostra os bombeiros apagando um incêndio no local do acidente.



A Força Aérea iraniana é equipada, essencialmente, com aviões de combate russos Mig e Sukhoi que datam da época soviética, algumas aeronaves chinesas e modelos F4 e F5 americanos anteriores à Revolução Islâmica de 1979.



O Irã está sob duras sanções dos Estados Unidos desde 2018, quando Washington se retirou, unilateralmente, do acordo nuclear negociado entre Teerã e as grandes potências. Esta condição dificulta o recebimento de novas peças, por exemplo.