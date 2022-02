China rejeita acusação da Austrália de 'intimidação' contra avião

A China acusou a Austrália, nesta segunda-feira (21), de "divulgar informações falsas", após uma denúncia por parte de Camberra de um "ato de intimidação" cometido por um navio chinês.



A embarcação teria apontado um laser para um avião militar australiano.



Estas relações bilaterais são tensas há vários anos, em um contexto de disputas comerciais e diplomáticas, já que Pequim não vê com bons olhos o fortalecimento da aliança entre Austrália e Estados Unidos para conter a influência chinesa na região Ásia-Pacífico.



De acordo com o Departamento australiano da Defesa, dois navios da Marinha chinesa navegavam frente à costa norte da Austrália, na quinta-feira passada (17), quando um deles iluminou com um laser em um avião de vigilância australiano. Segundo o departamento, o incidente pode ter "posto vidas em perigo".



"Não consigo ver isso de outra forma que não seja um ato de intimidação", disse o primeiro-ministro Scott Morrison no domingo (20), referindo-se a um episódio "injustificado e não provocado".



As acusações australianas "não tem fundamento", respondeu o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin, nesta segunda-feira.



O porta-voz assegurou que os movimentos dos navios nessas águas internacionais eram "perfeitamente legítimos e legais".



Em 2019, Camberra acusou o Exército chinês de ter apontado lasers para helicópteros militares australianos.