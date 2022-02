Apelo por diálogo em clima de hostilidades

(foto: Genya Savilov/AFP )

A Rússia e a Ucrânia pediram ontem que os esforços diplomáticos para evitar a guerra sejam intensificados, mas trocaram acusações sobre a responsabilidade pela escalada das hostilidades na linha de frente que separa o território ucraniano de áreas controladas por rebeldes pró-Rússia. Moscou e Kiev pediram mais diálogos depois que o presidente francês Emmanuel Macron teve uma longa conversa telefônica com Vladimir Putin e em seguida com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, acusam a Rússia de mobilizar mais de 150 mil soldados na fronteira da Ucrânia para lançar um ataque, e Washington reitera frequentemente que a invasão pode ocorrer "a qualquer momento".

A presidência francesa descreveu as negociações de ontem como um dos "últimos esforços possíveis e necessários para evitar um grande conflito na Ucrânia". Essas trocas ocorrem em meio a crescentes hostilidades no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia que se revoltaram contra Kiev estão travando um conflito que já matou mais de 14 mil pessoas desde 2014. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, está disposto a "encontrar" Putin, "a qualquer momento, em qualquer formato, se isso ajudar a evitar uma guerra".

Durante a conversa com Macron, que durou 1 hora e 45 minutos, Putin culpou as "provocações" do governo ucraniano pela escalada dos combates com separatistas no leste daquele país, informou o Kremlin. Putin também pediu à Otan e aos Estados Unidos que "levem a sério" as exigências de segurança da Rússia, como a retirada de sua infraestrutura militar do leste europeu e um veto à entrada da Ucrânia na aliança. Por fim, a presidência russa informou que ambos os líderes "concordaram que era conveniente intensificar a busca de soluções pelos canais diplomáticos". O Palácio do Eliseu informou que os dois líderes concordaram com "a necessidade de dar prioridade a uma solução diplomática para a crise atual e fazer todo o possível para alcançá-la".

(foto: Ministério da Defesa Russa/AFP)

CESSAR-FOGO “IMEDIATO” Após a ligação com Macron, Zelensky pediu um cessar-fogo "imediato" e convocou uma reunião urgente do Grupo de Contato Trilateral que inclui Ucrânia, Rússia e a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). A OSCE convocou uma reunião de emergência para hoje. Esses contatos diplomáticos ocorrem depois que os temores de que o conflito poderia escalar dominaram a primeira parte do dia.

Pouco antes da ligação entre Macron e Putin, Belarus anunciou ontem que continuará os exercícios militares conjuntos com a Rússia em seu território, perto da fronteira com a Ucrânia. A permanência das tropas russas em território bielorrusso no momento em que estavam programadas para retornar ao seu país alimentou temores nos países ocidentais de que a Rússia invadiria a Ucrânia e foi criticada pela oposição em Minsk. Moscou havia anunciado que suas tropas se retirariam de Belarus ontem, após uma série de exercícios militares.

ARTILHARIA NO FRONT Correspondentes da AFP ouviram explosões de artilharia na linha de frente que separa as forças de Kiev das tropas separatistas na noite de sábado. Em Zolote, cidade fronteiriça da região de Luhansk, um jornalista encontrou moradores procurando abrigo em um porão rudimentar.

Em sintonia com o tom dos Estados Unidos e da Otan, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que a Rússia prepara o que poderá constituir "a maior guerra na Europa desde 1945". Ele também alertou, em entrevista à BBC, que a invasão não atacaria apenas a Ucrânia a partir do leste, mas também do norte, de Belarus, para "cercar Kiev".

Enquanto isso, o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, indicou ontem que os países ocidentais não podem "oferecer indefinidamente um ramo de oliveira enquanto a Rússia realiza testes de mísseis e continua a acumular tropas" na fronteira ucraniana.

Os insurgentes acusaram Kiev de querer atacá-los e anunciaram uma "mobilização geral" de todos os homens em estado de combate. Eles também ordenaram a evacuação de civis para regiões vizinhas da Rússia, um possível prelúdio para um conflito.

(foto: Andrey Borrodulin/AFP)

Evacuados da Crimeia buscam refúgio

A rodovia Tanganrog-Mariupol, que já foi uma rota turística para os russos que queriam relaxar na Crimeia, agora é usada apenas por ônibus que transportam civis evacuados das áreas separatistas da Ucrânia, onde os combates acontecem. Apesar de já estar escurecendo, o posto fronteiriço entre a Rússia e a autoproclamada "República Popular de Donetsk" está lotado de pessoas, de mulheres com seus filhos a idosos, todos carregados apenas com pequenas malas.

Esses habitantes dos territórios da região mineradora de Donets (Donbas), sob o controle de rebeldes pró-russos na Ucrânia, foram transferidos para a vizinha Rússia. Enquanto isso, os confrontos se multiplicam na linha de frente, aumentando os temores de uma retomada da guerra com Kiev que começou em 2014. Os evacuados, convidados a se aquecer em tendas na fronteira, são redirecionados para sanatórios, os resorts de férias da era soviética que abundam nesta região ensolarada do sul da Rússia. Outros optam por se juntar a seus parentes que moram na Rússia. Segundo o governo russo, mais de 40 mil pessoas do outro lado da fronteira já foram acolhidas.

"Meu marido me disse: pegue as crianças e vá embora! A saúde física e psicológica delas é mais importante do que qualquer outra coisa", disse Anna Tikhonova, de 31 anos. Essa enfermeira mora em Gorlovka, bem na linha de contato entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos. "Quando estávamos saindo, ouvimos tiros", disse. "Demoramos quase um dia para chegar. Ficamos muito tempo na fronteira", explicou, descrevendo uma "fila de 25 quilômetros, composta apenas por carros" tentando fugir para a Rússia.

Anna chegou com sua família ao antigo campo de pioneiros soviéticos "Sputnik" no Mar de Azov, a 11 quilômetros da fronteira, mas descobriu que o complexo de recreação estava cheio devido ao fluxo de evacuados. "Eles nos disseram para vir aqui e que seríamos bem-vindos. Mas chegamos e eles nos disseram: 'Desculpe, não há espaço'", lamenta.

Na noite de sexta-feira, as autoproclamadas "repúblicas" separatistas de Donetsk e Lugansk pediram a evacuação de civis, dizendo temer um ataque das forças ucranianas. Essas acusações são rejeitadas por Kiev e países ocidentais, que acusam a Rússia, que apoia os separatistas, de ter concentrado 150 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia e de buscar um pretexto para lançar uma operação militar contra seu vizinho.

Não muito longe da fronteira, a pequena cidade de Rojok, cujas ruas descem até a gélida costa do Mar de Azov, está deserta, mas cheia de carros com placas da "República Popular de Donetsk". Os evacuados são recebidos no complexo "Zvezda" ("Estrela"), guardado por policiais russos armados.

Uma das novas inquilinas do complexo, Yulia Gorbushina, 44, disse estar satisfeita com as condições de vida, confirmando que havia "muita gente" da Ucrânia. A moradora de Donetsk, uma dona de casa com dois filhos e uma neta, diz que estava hesitante em partir, mas acabou convencida pela rápida deterioração da situação nos últimos dias.