Manifestações em Varsóvia e Madri pela paz na Ucrânia

Centenas de pessoas participaram neste domingo (20) em Varsóvia de uma manifestação pela paz na Ucrânia e contra "uma possível nova agressão russa", enquanto um movimento similar foi organizado em Madri.



Os manifestantes levavam bandeiras ucranianas. Em Varsóvia, também foram vistas bandeiras polonesas, europeias e da oposição bielorrussa.



"Estamos com a Ucrânia!" ou "Tira as mãos da Ucrânia!" diziam alguns cartazes da manifestação em Varsóvia, enquanto a multidão gritava "Putin aos tribunais!".



Os organizadores disseram em um comunicado que queriam "expressar sua oposição a uma possível nova agressão russa contra a Ucrânia".



Do outro lado da União Europeia, na Espanha, cerca de 500 pessoas, muitas delas ucranianas, também se manifestaram em Madri contra a suposta intenção da Rússia de invadir a Ucrânia, gritando "Pare Putin!" ou "Diga 'sim' à Ucrânia!".



"Estamos todos preocupados, com medo. Não sabemos o que acontecerá amanhã", declarou Ruslan Sendzyuk, um ucraniano que vive na capital espanhola, à AFP TV.



Países ocidentais acusam o presidente russo, Vladimir Putin, de reunir mais de 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia nas últimas semanas e planejar uma invasão, algo que a Rússia nega, acusando Kiev de violar acordos internacionais.



Moscou pede a retirada das forças ocidentais presentes no Leste Europeu, especialmente na Polônia, desde a queda do bloco comunista em 1991.