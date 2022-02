Líderes mundiais debatem crise na Ucrânia

Kamala Harris, vice-presidente norte-americana, está ao fundo, à direita (foto: Andrew Harnik / POOL / AFP)

Diversos líderes ocidentais se reúnem neste sábado (19/2), durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, para coordenar uma estratégia na crise envolvendo a Rússia e a Ucrânia.O encontro é marcado pela ausência do governo russo, que programou para hoje um exercício com armas nucleares com supervisão do próprio presidente Vladimir Putin.O evento conta com a presença de mais de 30 líderes mundiais e tem sido dominado pela crise nas fronteiras ucranianas, enquanto crescem no Ocidente os temores de que a Rússia esteja prestes a invadir o país vizinho, e os Estados Unidos alertam para um possível ataque "nos próximos dias".Em seu discurso durante a cúpula, a vice-presidente americana, Kamala Harris, confirmou que, se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos e as principais nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) vão impor sanções sem precedentes ao governo de Putin."Vamos mirar nas instituições financeiras e nas principais indústrias. Estamos prontos para responder a uma possível invasão", garantiu Harris.A vice-presidente dos EUA acrescentou que, "como disse Joe Biden, seu governo, aliados da Otan e parceiros têm estado e estão abertos a diplomacia séria". "Entretanto, a Rússia diz estar aberta a conversar, mas suas atitudes não condizem com suas palavras. Moscou segue negando a diplomacia".O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também deixou claro que sanções mais estratégicas estão previstas caso haja uma invasão da Rússia no território ucraniano."Não devemos subestimar a gravidade do que está em jogo. Nós (principais países do Ocidente) nos unimos para criar um pacote de sanções muito severas. Estamos preparando por meio da União Europeia. Se a Rússia invadir seu vizinho vamos fazer sanções a empresas importantes de lá. Faremos com que eles não tenham acesso a dinheiro, principalmente por meio do mercado de Londres", disse o britânico.Johnson confirmou que "este momento é muito perigoso para o mundo" e não se deve "subestimar o risco". Por isso, todos os países precisam estar "firmemente juntos"."O Reino Unido está pronto para defender a Ucrânia. Estamos mandando navios, temos 2 mil soldados na Polônia e em outros países também. Além disso, aumentamos nossa presença no lado leste, principalmente no Chipre. Também temos mil soldados à disposição para agir se tiver necessidade humanitária", acrescentou Johnson.O premiê britânico ressaltou que seu governo se posicionará a favor da liberdade e da democracia, além de defender a integridade de países democráticos.Johnson ainda disse que a Otan não é uma ameaça à Rússia, ideia propagada pelo presidente russo. "Desde 2014, quando houve a invasão à Crimeia, a Otan não colocava tropas a leste da Alemanha. Nunca houve nenhuma ameaça à Rússia, apenas respondemos às suas tropas neste momento", enfatizou.Por fim, o britânico pediu para o Kremlin desescalar as tensões e focar no diálogo e diplomacia. "Todos aqui nessa conferencia compartilham essa ideia. Ainda podemos conversar. Estamos dispostos a trabalhar e mostrar ao presidente Putin a segurança que ele precisa", concluiu.Mais cedo, o chanceler alemão, Olaf Sholz, já havia dito que uma invasão da Rússia na Ucrânia "seria um erro sério" e "teria custos políticos, econômicos e geoestratégicos"."Não há justificativa para haver mais de 100 mil tropas russas na fronteira", disse o líder do governo alemão, ressaltando que " existe uma ameaça de guerra na Europa, porém, temos indícios claros de que a Rússia continua aberta a negociar".Hoje, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, alertou que as tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia estão "se deslocando" e "se preparando para atacar" o país vizinho.Durante uma visita à Lituânia neste sábado (19), Austin reforçou que os militares russos "estão se movendo para as posições certas para poder realizar um ataque". (ANSA)