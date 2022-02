Boris Johnson respondeu ao questionário da polícia sobre 'partygate'

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enviou sua resposta a um questionário da polícia sobre as festas em Downing Street que podem ter violado as medidas sanitárias impostas para combater a pandemia, informou seu gabinete nesta sexta-feira (18).



A polícia investiga alegações de que Johnson teria participado de encontros que desrespeitaram as regras de confinamento e distanciamento social, após revelações em alguns meios de comunicação que deixaram o primeiro-ministro lutando por sua sobrevivência política.



Na semana passada, a Scotland Yard disse que enviaria "questionários formais para mais de 50 pessoas" para perguntar sobre suas atividades nas datas de pelo menos 12 encontros que ocorreram em Downing Street entre 2020 e 2021.



O documento "tem um status legal formal e deve ser respondido honestamente" dentro de sete dias, explicou a entidade.



O primeiro-ministro, que apresentou sua resposta a tempo, corre o risco de ser multado, a menos que possa oferecer razões críveis pelas quais participou desses eventos, apesar das restrições contra o coronavírus.



Johnson já se desculpou no Parlamento por uma série de encontros identificados em um relatório escrito por uma alta funcionária de seu governo, mas se mostrou decidido a permanecer no cargo.