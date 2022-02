Wall Street fecha no vermelho

Wall Street fechou no vermelho nesta sexta-feira, devido à incerteza envolvendo a Ucrânia.



O Dow Jones cedeu 0,68%, a 34.079,18 pontos, e o Nasdaq, 1,23%, a 13.548,06 unidades. O S&P; 500 caiu 0,72%, a 4.348,87 pontos.



Os principais indicadores de Wall Street tiveram a segunda semana consecutiva de perdas, devido "às preocupações geopolíticas, que continuam sendo o principal catalisador negativo" desse mercado, indicaram analistas da Schwab. "Tendo em vista a tendência de baixa, é muito difícil encontrar compradores no mercado", estimou Maris Ogg, presidente da Tower Bridge Advisors.



