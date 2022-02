EUA afirma que 40% das tropas russas na fronteira ucraniana estão em posição de ataque

Mais de 40% das tropas russas na fronteira com a Ucrânia estão em posição de atacar e Moscou lançou uma campanha de desestabilização, afirmou um funcionário de Defesa dos Estados Unidos nesta sexta-feira (18).



Washington, que estima que a Rússia mobilizou mais de 150.000 soldados para a fronteira com a Ucrânia, tem observado movimentos significativos desde quarta-feira, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.



"Entre 40 e 50% (das tropas) estão em posição de ataque. Elas realizaram reuniões táticas nas últimas 48 horas", completou a fonte a repórteres.



Os pontos de encontro ficam próximos à fronteira onde se concentram as unidades militares para atacar.



Moscou acumulou 125 formações táticas na fronteira com a Ucrânia, contra 60 em tempos normais. Em fevereiro chegaram a 80.



Os crescentes confrontos entre separatistas pró-Rússia e forças do governo ucraniano em Donbass, no sudeste da Ucrânia, bem como proclamações inflamadas de autoridades na Rússia e em Donbass mostram que "a campanha de desestabilização começou", segundo o funcionário.



Os Estados Unidos insistem há semanas que a Rússia prepara um pretexto para invadir sua vizinha pró-Ocidente. A Rússia rejeita sistematicamente as acusações e exige garantias de que a Ucrânia não será incorporada à Otan.



Em 2014, a Rússia invadiu e ocupou a região da Crimeia, na Ucrânia, com o apoio de separatistas com ideias semelhantes.