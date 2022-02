Explosão de caminhão-tanque na Nigéria deixa ao menos 17 mortos

Ao menos 17 pessoas morreram nesta sexta-feira (18) no estado de Ogun, no sudoeste da Nigéria, quando um veículo colidiu com um caminhão-tanque em uma rodovia muito movimentada, anunciaram os serviços de emergências.



Os acidentes com caminhões-tanque são frequentes na Nigéria, por causa da manutenção deficiente de suas estradas. Os moradores costumam aproveitar para levar gasolina ou petróleo após este tipo de acidente.



"Um veículo bateu em um caminhão-tanque e provocou uma explosão", disse à AFP Saheed Akiode, coordenador da agência nacional de gestão de emergências.



"Até o momento, temos 17 pessoas que perderam a vida", afirmou o responsável, acrescentando que o balaço pode aumentar. Não foi possível verificar quantas pessoas foram internadas no hospital.



O incidente ocorreu, segundo ele, na ponte Ishara da rodovia que conecta Ibadan com Lagos, uma das principais estradas desta cidade, a maior do país.



Os serviços de bombeiros e outros agentes foram mobilizados na região para restaurar o trânsito, explicou Akiode.



Em junho do ano passado, cinco pessoas morreram e 13 ficaram feridas em Lagos pela explosão de um caminhão-tanque, por causa de um vazamento de gás.