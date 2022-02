Mulher do presidente francês denuncia duas mulheres por boatos sobre seu sexo

Brigitte Macron, esposa do presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou duas mulheres na Justiça por afirmarem na Internet, falsamente, que ela é uma mulher transgênero - disse seu advogado à AFP nesta sexta-feira (18), confirmando uma notícia da emissora M6.



As mulheres denunciadas se apresentam como "médium" e "jornalista independente". Esta última se tornou uma das principais disseminadoras da história.



Em dezembro passado, ambas divulgaram no canal da "médium" no YouTube fotos da primeira-dama e de sua família.



Há vários meses, surgem mensagens nas redes sociais afirmando que Brigitte Macron, cujo sobrenome de nascimento é Trogneux, é, na verdade, uma mulher transexual, cujo nome era Jean-Michel.



De acordo com essa falsa notícia, uma ampla operação teria sido montada para esconder a verdadeira identidade de Brigitte. A polêmica é acompanhada de acusações mais graves - de pedofilia - contra a esposa de Macron.



Além de Brigitte Macron, seus três filhos e seu irmão também denunciaram esses eventos por violação de privacidade, violação de direitos de personalidade e violação de direitos de imagem, segundo seu advogado.



Em 15 de junho, acontece a primeira audiência desta ação civil, no Tribunal de Paris, informou uma fonte judicial.



A primeira-dama e seu irmão já levaram os fatos em processo criminal em janeiro por "difamação".



Esta informação falsa não é a primeira sobre o casal. Durante a campanha presidencial de 2017, Emmanuel Macron teve que negar sua suposta homossexualidade e um suposto relacionamento com o ex-chefe da Radio France.



Notícias falsas transfóbicas não são um fenômeno novo. Várias mulheres já as vivenciaram, como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, a atual vice-presidente, Kamala Harris, e a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern.