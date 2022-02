Bombardeios e evacuações no leste da Ucrânia aumentam temor de invasão russa

Os confrontos se multiplicaram, nesta sexta-feira (18), no leste da Ucrânia, onde separatistas ordenaram a evacuação de civis para a Rússia, gerando novos temores de que o presidente Vladimir Putin esteja finalizando os preparativos para invadir o país.



O presidente russo admitiu um "agravamento da situação" no Donbas, região onde o exército ucraniano enfrenta há oito anos forças separatistas apoiadas por Moscou.



O som das bombas era ouvido em Stanytsia Luganska, cidade ucraniana sob controle das forças do governo, perto da linha de frente.



Os líderes das autoproclamadas repúblicas separatistas pró-russas de Donetsk e Luhansk, ambas em Donbas, ordenaram a evacuação da região.



Denis Pushilin, líder de Donetsk, anunciou em um vídeo "uma partida massiva e centralizada da população" para a Rússia. Leonid Passetshnik, encarregado de Lugansk, pediu que a população deixe o território "para evitar vítimas civis".



As autoridades ucranianas, que na quinta-feira informaram o bombardeio de uma creche na mesma região - que não deixou vítimas -, relataram 20 violações do cessar-fogo por parte dos separatistas pró-Rússia. Os insurgentes, por sua vez, citaram 27 disparos do Exército ucraniano nas últimas horas.



O aumento dos combates nesta região em conflito desde 2014 acontece em plena escalada das tensões entre a Rússia e os países ocidentais, que acusam Moscou de ter enviado dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia, com a intenção de invadir o país vizinho.



A Rússia nega os planos bélicos e, desde terça-feira (15), anunciou uma série de retiradas de tropas na fronteira. A Ucrânia afirma que o Kremlin mantém 149.000 soldados na região.



- 'Mais tropas deslocadas' -



Os anúncios de retirada parcial, com imagens de trens transportando tanques, não convencem os países ocidentais.



O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que Washington continua observando mais tropas russas em deslocamento na direção de áreas de fronteira com a Ucrânia.



Em uma conversa telefônica com seu homólogo russo, Serguei Shoigu, Austin pediu "uma desescalada, o retorno das forças russas que cercam a Ucrânia às suas bases e uma solução diplomática", disse o Pentágono.



Com as atenções do mundo inteiro voltadas para o próximo passo de Vladimir Putin, a Rússia anunciou que fará, no sábado, manobras de suas "forças estratégicas", incluindo disparos de mísseis balísticos e de cruzeiro.



De acordo com o Ministério russo da Defesa, o objetivo dos exercícios é "testar o nível de preparação" das forças envolvidas e a "confiabilidade das armas estratégicas nucleares e não nucleares".



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que se trata de um "treinamento regular", o qual foi "notificado a diversos países por vários meios". Segundo ele, as manobras serão supervisionadas pelo presidente.



Hoje, Putin recebeu o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, país com o qual a Rússia também executa exercícios militares conjuntos.



Em um cenário de extrema tensão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e vários chefes de Governo ocidentais terão uma reunião por videoconferência, também nesta sexta-feira, para falar sobre a crise.



Falando em Munique, na Alemanha, onde é realizada uma conferência anual de segurança e defesa, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou que uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia seria "catastrófica" e enfatizou que não deveria haver "alternativa à diplomacia".



- Pretexto para uma invasão -



As violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia aumentam o temor do Ocidente de um suposto "pretexto" para uma invasão russa. Desde 2014, esta região é palco de um sangrento conflito, no qual mais de 14.000 pessoas morreram e mais de 1,5 milhão tiveram de abandonar suas casas.



Os acordos de paz assinados em 2015, em Minsk, permitiram instaurar um cessar-fogo e reduzir consideravelmente os confrontos. Com a nova escalada militar, analistas temem, porém, que a Ucrânia reaja de maneira violenta e que isto seja usado pela Rússia como justificativa para invadir o país.



Para o Kremlin, "o que acontece (na região de) Donbas é muito preocupante e potencialmente muito perigoso", declarou o porta-voz Dmitri Peskov.



A Ucrânia descartou mais uma vez a possibilidade de uma ofensiva nos territórios separatistas.



"Reforçamos nossa defesa. Mas não temos a intenção de executar nenhuma ofensiva contra estes territórios", declarou o ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, no Parlamento.



"Nossa missão é não fazer nenhuma das coisas que os russos estão tentando nos provocar a fazer", disse. "Temos que detê-los, mas manter o sangue frio", completou.