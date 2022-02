Tribunal russo ordena prisão de irmão do opositor Navalny

Um tribunal de Moscou ordenou nesta sexta-feira (18) a prisão do irmão do opositor Alexei Navalny, em um caso classificado como perseguição política pelos críticos do Kremlin.



A Justiça anunciou esta decisão contra Oleg Navalni em sua ausência, já que não se sabe onde ele está.



Oleg Navalny foi condenado em 2021 a um ano de prisão em liberdade condicional por violar as normas sanitárias em vigor durante a pandemia e convocar uma manifestação em defesa de seu irmão.



Agora, a Justiça transformou a sentença em condenação com cuprimento da pena na prisão, depois que Oleg Navalny não se apresentou para um controle durante sua liberdade condicional, indicou seu advogado Nikos Paraskevov no Twitter.



Segundo as agências russas, ele viajou a Chipre em setembro e não há registro de que tenha voltado para a Rússia.



Por sua vez, Alexei Navalny está preso há mais de um ano cumprindo uma pena de dois anos e meio de prisão por uma questão de fraude.



O opositor foi detido em janeiro de 2021 ao chegar em Moscou, após meses de convalescença na Alemanha depois de ter sido envenenado, fato pelo qual o opositor responsabiliza Putin.



Nesta semana começou a ser julgado por novos casos que poderiam acarretar uma condenação de outros dez anos de prisão.



Navalny, pessoas próximas a ele e seu movimento foram cercados nos últimos meses pelas autoridades russas que os proibiram ou colocaram em uma lista negativa e lançaram processos judiciais contra seus líderes.



