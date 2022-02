Separatistas de Donetsk, na Ucrânia, evacuam civis para a Rússia

O líder da autoproclamada república separatista pró-Rússia de Donetsk, em guerra com a Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira(18) a evacuação de civis desta região do leste da Ucrânia para a Rússia, e acusou Kiev de preparar uma invasão, depois que os confrontos aumentaram.



Nesta sexta-feira, "uma partida maciça e centralizada da população para a Federação Russa foi organizada, antes de tudo, mulheres, crianças e idosos devem ser evacuados", declarou Denis Pushilin em um vídeo em sua conta no Telegram.



"O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, muito em breve dará ordem para partir para a ofensiva e lançará um plano para invadir as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk", disse ele, referindo-se aos dois territórios separatistas.



O líder da autoproclamada república separatista pró-Rússia de Lugansk seguiu o exemplo logo depois.



"Para evitar baixas civis, peço aos habitantes da república... que deixem o território para a Federação Russa o mais rápido possível", disse Leonid Passetchnik em comunicado divulgado pela mídia local.



Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam a Rússia de querer incitar a violência nesses territórios controlados por separatistas pró-Rússia para encontrar uma razão para invadir a Ucrânia, para cujas fronteiras foram enviados cerca de 150.000 soldados.