Guerra na Ucrânia seria 'catastrófica', adverte António Guterres

Seria "catastrófico" se a crise entre Rússia e Ucrânia degenerasse em guerra - afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta sexta-feira (18), na abertura da conferência anual sobre segurança em Munique, na Alemanha, com a presença de vários líderes internacionais.



Dada a "concentração de tropas russas em torno da Ucrânia, estou profundamente preocupado com o aumento das tensões e das especulações sobre um conflito militar na Europa", afirmou.



Se isso acontecer, será "catastrófico", declarou, ressaltando que não deveria haver "alternativa à diplomacia".



Líderes de alto nível se reúnem em Munique de sexta a domingo para uma série de reuniões sobre defesa e segurança.



Esta conferência anual acontece em meio a tensões entre Moscou e países ocidentais, que temem que as tropas russas estejam se preparando para invadir a Ucrânia.



Entre os participantes, estarão a vice-presidente americana, Kamala Harris; seu secretário de Estado, Antony Blinken; os principais chefes da diplomacia da União Europeia; o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg; e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Normalmente presente nesta reunião, a Rússia não enviou representantes este ano.