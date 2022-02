Três feridos e dois homens bloqueados em incêndio de balsa na Grécia

Uma balsa italiana com quase 300 pessoas a bordo sofreu um incêndio no mar Jônico entre o porto grego de Igoumenitsa e o italiano de Brindisi, um incidente que deixou três feridos e duas pessoas bloqueadas, informaram as autoridades gregas.



Uma operação de resgate foi iniciada para liberar os dois condutores presos no porão reservado aoa veículos, anunciou a guarda costeira grega.



Das 290 pessoas a bordo, incluindo 51 tripulantes italianos e gregos, 243 foram resgatadas por uma lancha de patrulha militar italiana, com o apoio da guarda costeira grega.



Os passageiros foram transferidos sãos e salvos em botes de resgate para a ilha de Corfu.



Mas três pessoas, incluindo um integrante da tripulação de 42 anos, sofreram ferimentos leves e foram hospitalizadas por precaução, informou o diretor do hospital de Corfu, Leonidas Roumbatis.



Imagens exibidas pela televisão mostram o barco "Euroferry Olympia", da empresa italiana Grimaldi, em chamas durante a madrugada.