Bombardeios registrados na linha de frente do leste da Ucrânia

Novos bombardeios foram registrados nesta sexta-feira (18) perto de Stanytsia Luganska, uma cidade no leste da Ucrânia sob controle das forças do governo que lutam contra os separatistas pró-Rússia, constataram jornalistas da AFP no local.



O som das bombas era ouvido na cidade, que foi alvo na quinta-feira de bombardeios dos separatistas. Um deles atingiu uma creche, mas não provocou vítimas.



Os bombardeios aumentam a tensão entre a Rússia e os países ocidentais, que temem uma invasão da Ucrânia por parte de Moscou, que mantém quase 150.000 militares mobilizados na fronteira.



A Ucrânia e vários países ocidentais acusaram a Rússia de buscar um pretexto para invadir o vizinho. Os confrontos cada vez mais intensos entre o exército ucraniano e os separatistas poderiam ser, de acordo com as potências, a desculpa perfeita para o Kremlin.