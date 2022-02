Ucrânia descarta ofensiva contra separatistas pró-Rússia

A Ucrânia "não tem a intenção" de executar ofensivas contra os territórios separatistas do leste do país ou da península anexada da Crimeia, afirmou nesta sexta-feira (18) o ministro ucraniano da Defesa.



"Reforçamos nossa defesa. Mas não temos a intenção de executar nenhuma ofensiva contra estes territórios", declarou o ministro Oleksiy Reznikov no Parlamento.



Reznikov também afirmou que a Rússia tem 149.000 soldados mobilizados na fronteira, entre forças terrestres (129.000) e os componentes naval e aéreo.



O ministro insistiu que a Ucrânia não daria a Moscou uma razão para atacar seu território.



"Nossa missão é não fazer nenhuma das coisas que os russos estão tentando nos provocar a fazer", disse.



"Temos que detê-los, mas manter o sangue frio", afirmou o ministro, no momento em que os países ocidentais temem que a Rússia use uma escalada da violência como pretexto para invadir a Ucrânia.