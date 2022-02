Bombardeios foram registrados nesta sexta-feira (18) perto de Stanytsia Luganska, uma cidade no leste da Ucrânia sob controle das forças do governo, onde um projétil atingiu um jardim de infância no dia anterior - constataram jornalistas da AFP no local.



Mais de 20 casas foram danificadas por bombardeios nos arredores de Stanytsia Luganska na noite de quinta-feira, incluindo a escola infantil, sem deixar vítimas.