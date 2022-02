Menino preso durante três dias em poço no Afeganistão morre após resgate

O menino de cinco anos preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão morreu, anunciou nesta sexta-feira (18) o governo Talibã.



A criança, identificada como Haidar, "nos deixou para sempre", escreveu no Twitter Anas Haqqani, alto conselheiro do ministério do Interior.



"É um novo dia de luto e tristeza para o nosso país", acrescentou.



"Haidar não está mais conosco", declarou Abdullah Azzam, secretário do vice-primeiro-ministro Abdul Ghani Baradar.



Na manhã de sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino, que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Shokak, na província de Zabul, 400 km ao sudoeste de Cabul.



Quando chegaram até ele, o menino ainda estava vivo, mas o estado de saúde "não era bom" e ele precisou receber atendimento médico no local, informou Ahmadullah Wasiq, porta-voz adjunto do governo Talibã.



A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Rayan, também de cinco anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar cindo dias no local.