Uma balsa italiana com quase 300 pessoas a bordo sofreu um incêndio no mar Jônico entre o porto grego de Igoumenitsa e o italiano de Brindisi, um incidente que deixou um ferido, informou a polícia grega.



Um membro da tripulação de 42 anos ficou ferido.



"Os passageiros do navio estão sendo transferidos sãos e salvos em botes de resgate e levados para (a ilha grega de) Corfu", disse a prefeita das Ilhas Jônicas, Rodi Kratsa.



Imagens exibidas pela televisão mostram o barco "Euroferry Olympia", da empresa italiana Grimaldi, em chamas.



A pessoa ferida foi levada ao porto de Corfu por uma patrulha da guarda costeira. Ele foi hospitalizado com problemas respiratórios.