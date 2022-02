EUA voltam a alertar para uma invasão russa

''Não retiraram nenhuma de suas tropas. Mobilizaram mais tropas. Todos os indícios que temos é que estão preparados para entrar na Ucrânia'' - Joe Biden, presidente dos Estados Unidos (foto: Brendan Smialowski/AFP)





Os Estados Unidos voltaram a afirmar ontem que a Rússia está prestes a desencadear um ataque militar na Ucrânia, contestando a alegação de Moscou de que está retirando suas forças, enquanto um jardim de infância ucraniano foi atingido por fogo de artilharia. Em um discurso dramático e não programado nas Nações Unidas em Nova York, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que a Inteligência americana mostrou que Moscou poderia ordenar um ataque a seu vizinho nos “próximos dias”.





Depois que os Estados Unidos e outros países ocidentais disseram não ver evidências para apoiar a alegação da Rússia de que havia retirado tropas da fronteira, Blinken desafiou o Kremlin a “anunciar sem reservas, mal-entendidos ou desvios que a Rússia não prosseguirá para invadir a Ucrânia”. “Diga claramente. Diga claramente para o mundo. Mostre enviando suas tropas, seus tanques, seus aviões, de volta aos seus quartéis e hangares, e enviando seus diplomatas para a mesa de negociações”, acrescentou.





Joe Biden, por sua vez, acusou Moscou de preparar uma “operação de bandeira falsa” como pretexto para um ataque e disse que isso pode acontecer “nos próximos dias”. “Não retiraram nenhuma de suas tropas. Mobilizaram mais tropas” para essa região, afirmou o presidente americano. “Todos os indícios que temos é que estão preparados para entrar na Ucrânia”, acrescentou, observando, no entanto, que a diplomacia não está morta. “Existe uma maneira. Existe uma maneira de passar por isso”, disse ele.





Russos

A Rússia concentrou um enorme dispositivo militar, aéreo, terrestre e marítimo ao redor da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, e altos funcionários de seu governo dizem que não planejam invadir a Ucrânia e que as tropas estão apenas realizando exercícios práticos. No entanto, Putin deixou claro que o preço para remover qualquer ameaça seria a Ucrânia concordar em nunca se juntar à Otan e a aliança ocidental se retirar de uma faixa do Leste Europeu, efetivamente dividindo o continente em esferas de influência ao estilo da Guerra Fria.





Os Estados Unidos disseram ontem que receberam uma resposta de Putin às suas ofertas de uma solução diplomática para a crise, mas não comentaram sobre. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia indicou que havia pouco a discutir. “Se não há disposição por parte dos Estados Unidos de nos entender sobre as garantias jurídicas para nossa segurança (...), a Rússia será obrigada a agir, especialmente aplicando medidas de caráter militar e técnico”, afirmou a diplomacia russa em sua resposta.





Além disso, voltou a exigir “a retirada de todas as forças e armamento dos Estados Unidos mobilizadas na Europa Central e Oriental, na Europa do Sudeste e nos Países Bálticos”. A Rússia “expulsou” o número dois da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, Bart Gorman, informou o Departamento de Estado ontem, denunciando uma "escalada" na crise na Ucrânia. “Pedimos à Rússia que acabe com as expulsões infundadas de diplomatas americanos" e "estamos estudando nossa resposta", disse um porta-voz do Departamento de Estado à AFP. Ele acrescentou que a ação contra o diplomata “não foi provocada”. “Agora, mais do que nunca, é crucial que nossos países tenham o pessoal diplomático necessário para facilitar a comunicação entre nossos governos”, disse ele.





Jardim de infância

O exército ucraniano acusou ontem os rebeldes de terem violado o cessar-fogo 34 vezes, das quais em 28 teriam usado armas pesadas. O incidente potencialmente mais grave foi o bombardeio de um jardim de infância na cidade de Stanytsia-Luganska. As crianças estavam no local, mas nenhuma delas ficou ferida. “Na hora da explosão, as crianças estavam tomando café da manhã”, contou, chocada, Natalia Slessareva, de 54 anos, funcionária da creche Stanitsa Luganska, bombardeada ontem no leste da Ucrânia.





“A explosão ocorreu por volta das 9h da manhã. Eu estava na lavanderia. A onda de choque me jogou em direção à porta. Eu não sentia mais o lado direito da minha cabeça”, relatou à AFP. Na sala de esportes da creche, uma parede foi perfurada por um projétil. Os tijolos que caíram estão agora entre os brinquedos das crianças. No momento da explosão, havia 20 crianças no refeitório, que logo em seguida iriam justamente para a sala de esportes. “Se a explosão tivesse ocorrido 15 minutos depois, as consequências poderiam ter sido catastróficas”, acrescenta Slessareva.





O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, tuitou que o ataque “pelas forças pró-russas é uma grande provocação”. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou Moscou de querer "desacreditar" Kiev para justificar uma invasão. No entanto, os separatistas de Luhansk acusaram Kiev de ter aumentado o número de bombardeios de armas pesadas para “empurrar o conflito para uma escalada”. A Ucrânia trava desde 2014 uma guerra contra os separatistas pró-russos no Leste do país, nas regiões de Donetsk e Lugansk. Apesar das inúmeras tentativas de cessar-fogo, algumas das quais relativamente respeitadas, os combates nunca cessaram totalmente, causando mais de 14 mil mortes.





Escalada

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, classificou os relatos de ontem como “preocupantes”. “Já dissemos que os russos poderiam fazer algo como isso para justificar um conflito militar. Então vamos observar isso de muito perto”, disse Austin após uma reunião em Bruxelas com os ministros da Defesa da Otan. Moscou fez vários anúncios de retirada de tropas nesta semana e disse ontem que unidades dos distritos militares do Sul e Oeste, incluindo unidades de tanques, começaram a retornar às suas bases.





O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, disse que algumas tropas retornaram às suas bases em várias áreas distantes da fronteira, incluindo a Chechênia e o Daguestão, no Norte do Cáucaso, e perto de Nizhny Novgorod, cerca de 300 quilômetros a Leste de Moscou. Os Estados Unidos, a Otan e a Ucrânia disseram que não viram evidências de uma retirada, e Washington afirmou que a Rússia de fato moveu 7.000 soldados para mais perto da fronteira.





Zelensky afirmou ontem que seu país não precisa de apoio militar externo. “Não precisamos de militares de bandeira estrangeira em nosso território”, afirmou em uma entrevista ao portal RBK-Ukraina, acrescentando que não quer “dar mais um motivo” para a Rússia intervir.