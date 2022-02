O secretário de Estado americano, Antony Blinken, aceitou um convite para se reunir com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na próxima semana, "desde que não haja uma nova invasão russa da Ucrânia", informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (17).



O governo dos Estados Unidos aceitou o encontro, inicialmente proposto por Washington, porque acredita que "a única maneira responsável de resolver esta crise é por meio da diplomacia e do diálogo", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.