Ex-presidente da Bolívia passa mal durante audiência na Justiça

A ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez (2019-2020), presa desde março e que completa o nono dia em greve de fome, passou mal nesta quinta-feira durante uma audiência judicial para solicitar a suspensão de sua prisão preventiva.



"A senhora está muito mal, está tremendo", disse sua advogada, Norka Cuéllar, enquanto Jeanine, 54, era atendida na prisão de La Paz onde está reclusa. Diante dessa situação, o juiz remarcou a audiência virtual para o próximo dia 21.



Um médico que visitou a ex-presidente de direita antes da audiência informou que sua situação de saúde é delicada, mas que não requer internação: "Ela irá decidir se mantém a greve de fome".



Áñez, que se define como "prisioneira política", iniciou a greve na véspera do início de seu julgamento por participação em um golpe de Estado contra seu antecessor, o esquerdista Evo Morales (2006-2019). Ela é acusada de ter assumido inconstitucionalmente a presidência em novembro de 2019, após a renúncia de Morales, em meio a protestos em massa por uma suposta fraude eleitoral denunciada pela Organização dos Estados Americanos (OEA).



O incidente com Jeanine ocorre no momento em que uma missão das Nações Unidas convidada pelo governo do esquerdista Luis Arce avalia a independência da Justiça boliviana. Em agosto passado, um grupo de especialistas contratados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos de comum acordo com a Bolívia concluiu que "juízes, juízas e promotores estão expostos a pressões e interferências externas no exercício de suas funções, principalmente de setores políticos".