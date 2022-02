EUA consideram possível acordo sobre programa nuclear se Irã 'mostrar seriedade'

Os Estados Unidos relataram nesta quinta-feira (17) "progressos substanciais" nas negociações de Viena para reviver o acordo nuclear com o Irã, e consideram que é possível chegar a um acordo "nos próximos dias" se o Irã "mostrar seriedade".



"Podemos e devemos chegar a um entendimento sobre o retorno mútuo à plena implementação do JCPOA em questão de dias", disse um porta-voz do Departamento de Estado à AFP, referindo-se ao acordo de 2015 que visava impedir o Irã de desenvolver a bomba atômica.



Qualquer atraso "ameaçaria seriamente a possibilidade de voltar ao acordo", advertiu o porta-voz diplomático americano.



As conversas de Viena pretendem salvar o acordo de 2015, que suspendeu as sanções econômicas internacionais ao Irã em troca de limitar seu programa nuclear para evitar que a República Islâmica desenvolva armas nucleares.



Os Estados Unidos deixaram o acordo em 2018 durante o mandato do ex-presidente Donald Trump, que o considerou insuficiente, e restabeleceu as sanções contra o Irã.



Em resposta, Teerã descumpriu em grande medida as restrições a suas atividades nucleares.



Muitos especialistas acreditam que o Irã está a semanas de ter material suficiente para conseguir construir uma arma nuclear, embora sejam necessários vários passos mais complexos para chegar à bomba atômica propriamente dita.



Nesta quinta, o líder supremo da República Islâmica, aiatolá Ali Khamenei, qualificou de "absurdas" as acusações de que seu país estaria desenvolvendo uma bomba atômica e reiterou que o programa iraniano era pacífico.



O presidente americano, Joe Biden, mostrou-se disposto a retomar o acordo e, portanto, a voltar a suspender algumas das sanções americanas, desde que Teerã cumpra seus compromissos.



Participam das conversas em Viena China, Rússia, França, Alemanha, Reino Unido e Irã, além dos Estados Unidos de forma indireta.



A França alertou na quarta-feira o Irã que restam apenas alguns "dias" para se unir ao acordo.



O negociador iraniano, Ali Bagheri, disse na quarta-feira que os enviados estavam "mais perto do que nunca de um acordo".



"No entanto, nada está acordado até que tudo esteja acordado", disse.