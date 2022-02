Os Estados Unidos relataram nesta quinta-feira (17) "progressos substanciais" nas negociações de Viena para reviver o acordo nuclear com o Irã, e consideram que é possível chegar a um acordo "nos próximos dias" se o Irã "mostrar seriedade".



"Podemos e devemos chegar a um entendimento sobre o retorno mútuo à plena implementação do JCPOA em questão de dias", disse um porta-voz do Departamento de Estado à AFP, referindo-se ao acordo de 2015 que visava impedir o Irã de desenvolver armas atômicas.