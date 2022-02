Wall Street sofre forte recuo por inquietação sobre a Ucrânia

A bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta quinta-feira (17), devido a temores de uma escalada da crise sobre a Ucrânia.



O Dow Jones recuou 1,78% a 34.312,03 pontos, enquanto o índice Nasdaq, que reúne as ações tecnológicas, caiu 2,88% a 13.716,71 pontos, e o índice composto S&P; 500 registrou queda de 2,12% a 4.380,26 unidades.



"As ações estão sob pressão com o aumento das inquietações geopolíticas", explicaram em nota os analistas da Schwab.



O presidente americano, Joe Biden, considerou possível nesta quinta-feira um ataque russo à Ucrânia "nos próximos dias".



A Rússia, por sua vez, anunciou que continua com a retirada de tropas e de equipamentos das regiões próximas da Ucrânia, uma movimentação posta em dúvida pela diplomacia americana e pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Meta



TESLA MOTORS



WALMART



CISCO SYSTEMS



21ST CENTURY FOX



Hasbro