O Reino Unido alertou nesta quinta-feira (17) que um reconhecimento formal por parte de Moscou das zonas separatistas pró-russas do leste da Ucrânia constituiria um "novo ataque à soberania e à integridade territorial" da antiga república soviética.



Se o presidente russo, Vladimir Putin, aceitar o pedido do Parlamento russo de outorgar este reconhecimento, isto significaria ainda que a Rússia preferiu "a via do confronto à do diálogo" para desativar as tensões em torno da Ucrânia, afirmou em um comunicado a titular do Foreing Office, o ministério britânico das Relações Exteriores, Liz Truss.