Rússia denuncia Ucrânia na ONU por violar acordos de Minsk

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Vershinin, acusou a Ucrânia nesta quinta-feira (17), diante do Conselho de Segurança da ONU, de descumprir os acordos de Minsk de 2015, sem aprofundar as denúncias do Ocidente de uma possível invasão russa, qualificada como "especulação".



"Não se enganem" por esta questão nesta reunião, pediu Vershinin, que dedicou seu discurso aos acordos de Minsk, destinados a pacificar o leste separatista da Ucrânia.



A Rússia não participa do conflito no leste entre o governo ucraniano e os separatistas, garantiu o vice-ministro russo que releu os diferentes pontos dos acordos de Minsk.



"Não há outra solução senão cumprir o documento" desses acordos, disse ele, lamentando que as autoridades ucranianas nem tenham aberto um diálogo com os separatistas como o acordo previa.



Em um tom muito comedido, o funcionário russo falou de "atrocidades" cometidas no leste da Ucrânia, mas sem usar os termos de crimes de guerra ou genocídio como Moscou denunciou recentemente.



A Rússia e a Ucrânia se acusam há anos de descumprir os acordos de Minsk, patrocinados pela França e pela Alemanha, que estão paralisados.



A reunião anual do Conselho de Segurança, sob a presidência russa, estava planejada há muito tempo.



Os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram no último momento elevar o encontro a um alto nível, devido à crise entre o Ocidente e a Rússia sobre a Ucrânia.