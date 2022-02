Em minicúpula, UE discute possíveis sanções à Rússia em caso de agressão à Ucrânia

Os líderes europeus discutiram, nesta quinta-feira (17), em Bruxelas, durante uma hora, sobre as eventuais sanções que seriam impostas à Rússia em caso de agressão à Ucrânia, em uma reunião convocada às pressas antes de uma cúpula com seus homólogos africanos.



O encontro foi basicamente uma sessão de atualização de informações e coordenação de posições, sem qualquer intenção de definir uma decisão, mas os líderes deixaram claro que a União Europeia (UE) está preparada para anunciar eventuais sanções.



Antes da reunião, o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, informou no Twitter que tinha falado por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.



Michel assinalou que, durante a conversa, reiterou a "solidariedade" da UE com a Ucrânia, e acrescentou que "uma desescalada é necessária com urgência".



Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participou do encontro para apresentar aos líderes um resumo das possíveis sanções que seriam aplicadas à Rússia em caso de agressão à Ucrânia.



Na saída do encontro, vários líderes destacaram que a UE está pronta para agir rapidamente.



"O importante é que, em caso de invasão [russa à Ucrânia], o Ocidente esteja preparado para responder de forma necessária e contundente para mostrar que outro país não pode ser invadido sem um custo elevado", disse a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.



Para o presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, o encontro permitiu destacar "a necessidade de continuar com a diplomacia, com o diálogo", mas também reafirmar o compromisso da UE "com a integridade territorial da Ucrânia e sua soberania nacional".



Já a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse que ainda havia esperança de que uma solução diplomática vai prevalecer. "Mas, certamente, estamos preparando, ao mesmo tempo, sanções muito duras e muito sólidas", indicou.



A União Europeia decidiu receber com extrema cautela as afirmações de funcionários oficiais russos sobre uma retirada gradual das tropas que havia acumulado ao longo da fronteira com a Ucrânia.



Por sua vez, o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, assinalou que os países da UE deveriam "manter firme a nossa estratégia de dissuasão, e não mostrar fraqueza".



Um porta-voz da divisão diplomática da UE, Peter Stano, disse aos jornalistas que a Comissão Europeia continuava trabalhando sobre as possíveis sanções.



"Antes que aconteça algo, não podemos discutir as sanciones porque apenas estaremos especulando sobre o possível crime contra o qual vamos reagir", afirmou.