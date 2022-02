Processo de adesão da Ucrânia à OTAN não evolui, afirma Zelensky

O processo de adesão da Ucrânia à Otan, que está no centro da crise com a Rússia, "não evolui", lamentou nesta quinta-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"Como país, desejamos aderir à Otan, passamos anos nos aproximando disso. Mas o processo não evolui", afirmou o presidente ao jornal alemão Bild.



Para ele, "existem causas e razões" para tal cenário e "a Rússia não é a única que se opõe à adesão da Ucrânia".



"Alguns membros da Otan também apoiam Moscou nesta posição. Isto é um segredo conhecido", destacou, relutante - segundo o jornal - a citar os países a que se referia, com a esperança de que terminem apoiando Kiev.



"Não temos uma vida fácil com estes vizinhos e não queremos assumir riscos, nem (entrar em) conflitos diplomáticos", acrescentou Zelensky.



"Sim, há um convite da Otan, mas não há perspectiva de tempo", explicou o presidente ucraniano, antes de destacar que "o caminho até a Otan e a União Europeia (UE) é muito longo".



"A Otan é uma garantia de segurança, é a isto que queremos chegar. Para nós, esta garantia significa não perder nossa independência", concluiu.



Para Moscou, a adesão da ex-república soviética à Otan é algo inaceitável.



A Rússia concentrou dezenas de milhares de soldados em sua fronteira com a Ucrânia, o que provocou a maior crise entre a Rússia e os países ocidentais desde o fim da Guerra Fria.