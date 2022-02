Khamenei considera 'absurdo' pensar que Irã produzirá bomba atômica

O líder supremo do Irã, o aiatolá Alí Khamenei, considerou nesta quinta-feira (17) "absurdas" as acusações de que seu país está se preparando para produzir uma bomba atômica, reafirmando mais uma vez que o programa nuclear iraniano é pacífico.



O Irã está comprometido em negociações diretas com Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia e indiretas com Estados Unidos para relançar o acordo nuclear, concluído em 2015 e que deveria impedir que Teerã desenvolva a bomba atômica.



"O front inimigo está exercendo uma grande pressão, impondo sanções a nossa energia nuclear", declarou o aiatolá no dia da comemoração de uma data-chave da revolução de 1979, que derrubou a monarquia.



"Afirmam que o Irã vai produzir a bomba, mas são palavras absurdas que não têm sentido", disse novamente em um discurso televisionado.



As negociações em Viena têm como objetivo o "retorno mútuo" de Washington e Teerã ao acordo que oferece uma redução das sanções contra o Irã em troca de restrições sobre seu programa nuclear.



O Irã sempre negou a intenção de se equipar com armas nucleares, mas violou alguns de seus compromissos em resposta à retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018 e ao restabelecimento de severas sanções econômicas contra Teerã.



Depois de superar, entre outras coisas, a taxa de enriquecimento e a quantidade de água pesada permitidas em virtude do acordo de 2015, o Irã anunciou no início de 2020 que não se sentia mais obrigado a respeitar nenhum limite "sobre o número de suas centrífugas".