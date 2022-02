Cientista russo suspeito de espionar programa espacial europeu é julgado na Alemanha

Um cientista russo que trabalhava para uma universidade alemã será julgado a partir desta quinta-feira (17) em Munique, acusado de ter espionado o programa espacial europeu Ariane para Moscou, em meio a tensões entre a Rússia e o Ocidente sobre a Ucrânia.



Ilnur Nagaev, de 30 anos, era funcionário da Universidade de Augsburg (sudoeste) e é acusado de atuar como "agente do serviço secreto", segundo o Ministério Público Federal alemão, competente para espionagem.



A Justiça afirma que o réu coletou informações em nome da Rússia "em diferentes fases do desenvolvimento do lançador europeu Ariane".



Ele é acusado de ter se reunido em várias ocasiões com um alto funcionário dos serviços de inteligência estrangeiros russos, a quem transmitiu "informações sobre projetos de pesquisa no campo da tecnologia aeroespacial, especialmente sobre as diferentes etapas de desenvolvimento do lançador europeu Ariane".



Em troca, teria recebido dinheiro equivalente a 2.500 euros (US$ 2.800), segundo o MP de Karlsruhe.



"Ninguém me perguntou se eu queria trabalhar para os serviços secretos", disse o acusado no início do julgamento.



"Se alguém me perguntasse, eu imediatamente diria que não", acrescentou. "Nunca tive interesse em trabalhar como agente dos serviços de inteligência", insistiu.



"Na verdade, nunca soube da existência dessa organização", declarou em russo, segundo a tradução de seu intérprete.



Ilnur Nagaev, que se recusou a ser filmado ou fotografado antes do início do julgamento, disse que vive um verdadeiro "horror" desde que foi preso em junho passado na Alemanha.



"Minha carreira, meus projetos, tudo foi para o inferno".



As acusações feitas contra ele "parecem ser de outra época", disse seu advogado, Jens Palupski, que argumentou que os documentos coletados por Nagaev estavam disponíveis na internet para qualquer pessoa.



"Nagaev está aqui apenas por ter transmitido artigos científicos que o mundo inteiro pode acessar", afirmou o advogado. "Podemos partir do princípio de que os serviços secretos russos têm acesso à Internet", declarou ironicamente.



Nagaev afirmou que conheceu um homem chamado Strushov "por pura coincidência" durante uma atividade de "rafting" em 2019.



Então, eles decidiram ir juntos a um mercado de peixes, onde conheceram outro homem que falou com eles em russo e que se apresentou como Leonid.



"Nunca imaginei que Strushov pudesse ser um agente dos serviços de inteligência", disse o réu.



- Expulsão -



Pouco depois de sua prisão, a Alemanha expulsou um diplomata russo que trabalhava no consulado de Munique. O Ministério das Relações Exteriores não tornou pública essa decisão, mas a confirmou no final de janeiro de 2022, depois que o Spiegel noticiou o caso.



O governo apenas confirmou que a expulsão desta pessoa - que se fazia passar por diplomata, mas na verdade era um agente dos serviços secretos russos - estava relacionada com espionagem.



O julgamento ocorre em um contexto de tensões entre a Rússia e os países ocidentais, que temem que Moscou esteja planejando uma invasão da Ucrânia.



Na terça-feira, a Rússia anunciou que começaria a retirar suas tropas concentradas na fronteira com a Ucrânia, e na quarta disse que algumas de suas forças na península da Crimeia, anexada à Ucrânia, também estavam deixando a área após completar exercícios militares.



Os países ocidentais, porém, ainda aguardam a confirmação dessa suposta retirada.



O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, que viajou a Moscou pela primeira vez na terça-feira, reafirmou que quer apostar no diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, mas lembrou que no caso de agressão, a Rússia estará sujeita a pesadas sanções econômicas.



- Ciberespionagem -



Nos últimos meses, as relações entre a Rússia e a Alemanha foram afetadas por acusações de espionagem cibernética contra Moscou.



No final de outubro, a Justiça alemã condenou um ex-funcionário de uma empresa de segurança da informação a dois anos de prisão por ter transmitido à Rússia dados sobre a Câmara dos Deputados alemã.



Mas o que mais contribuiu para a deterioração das relações foi a tentativa de envenenamento do opositor russo Alexei Navalny em agosto de 2020, pelo qual os ocidentais culpam o governo russo.



Os serviços de inteligência russos aumentaram consideravelmente suas atividades na Europa nos últimos anos, segundo especialistas.



Muitos diplomatas russos acusados de espionagem foram expulsos nos últimos meses da Itália, Bulgária, Holanda, Áustria, França e República Tcheca. Em todas essas ocasiões, o governo russo reagiu denunciando que as acusações eram infundadas e que se deviam a um sentimento de ódio contra a Rússia.



A Rússia também foi acusada de um ataque cibernético em grande escala em 2015 contra os computadores do Bundestag, os serviços da então chanceler Angela Merkel, da Otan e da rede de televisão TV5 Monde.