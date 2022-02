Explosão de gás deixa nove mortos no sul de Teerã

Nove pessoas, entre elas seis mulheres, morreram em uma explosão causada por um vazamento de gás em um prédio localizado em um subúrbio deo sul de Teerã, informou nesta quinta-feira (17) um funcionário do Crescente Vermelho iraniano.



"Uma explosão ocorrida na quarta-feira à noite em um prédio da cidade de Robat Karim, ao sul da capital, deixou nove mortos e outros tantos feridos", disse à televisão oficial Shahin Fathi, diretor do Crescente Vermelho iraniano.



Além disso, a televisão informou que seis mulheres estavam entre as vítimas mortais desta tragédia.



O edifício, de três andares, ficou destruído como consequência desta explosão provocada por um vazamento de gás, acrescentou Fathi.



A operação de resgate acabou nesta quinta-feira pela manhã, após onze horas de busca por sobreviventes, de acordo com essa fonte.



Localizado ao sul da capital, Robat Karim é um subúrbio pobre que abriga mais de 100.000 habitantes.