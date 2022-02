China rebate críticas dos EUA a papel na OMC

A China rejeitou nesta quinta-feira (17) a avaliação dos Estados Unidos sobre seu papel na Organização Mundial do Comércio (OMC), afirmando que as críticas "não se baseiam nas regras comerciais e econômicas internacionais".



O Ministério chinês do Comércio refutou um relatório divulgado ontem por Washington, segundo o qual, após 20 anos na OMC, Pequim não adotou as regras da organização, além de manter e expandir sua abordagem estatal em detrimento de empresas e trabalhadores no mundo.



Os Estados Unidos acusaram a China de não ter uma "abordagem de mercado", mas "esses comentários não se sustentam, de acordo com as regras econômicas e comerciais internacionais, e são completamente inconsistentes com os fatos", denunciou o porta-voz do Ministério chinês do Comércio, Gao Feng.



O relatório enviado ao Congresso pela Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Katherine Tai, afirma que a China "tem um longo histórico de violar, ignorar e burlar as normas da OMC para alcançar seus objetivos de política industrial".



Gao rebateu, dizendo os Estados Unidos que garantam que suas próprias ferramentas comerciais "cumpram as regras da OMC, em vez de recorrer ao unilateralismo, ao protecionismo e 'bullying' para buscar uma nova estratégia".



O porta-voz disse ainda que Pequim espera que Washington "adote políticas econômicas e comerciais racionais e pragmáticas em relação à China".



A OMC tem como missão fazer cumprir as regras do comércio internacional, incluindo a promoção da concorrência justa e do livre-comércio.



Ao ingressar na organização em dezembro de 2001, Pequim disse que acolheria estes princípios, observa o relatório americano. O texto alega que, em vez disso, a China ampliou sua abordagem estatista da economia e do comércio.



Os Estados Unidos denunciaram, ainda, as práticas chinesas, entre elas, os subsídios às suas empresas públicas. Pequim também foi acusada de roubar propriedade intelectual e de forçar a transferência de tecnologia de empresas estrangeiras em troca de acesso ao seu mercado.