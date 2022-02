O Kremlin anunciou nesta quinta-feira (17) que as tropas mobilizadas perto da fronteira com a Ucrânia para exercícios precisarão de "tempo" para retornar a suas bases, enquanto os países ocidentais acusam a Rússia de manter ou inclusive reforçar sua presença militar na região.



"O ministro da Defesa anunciou que algumas fases dos exercícios estão chegando ao fim, e que os militares retornarão a suas bases pouco a pouco", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "É um processo que levará algum tempo", explicou.